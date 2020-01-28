MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Selahattin Arpacı için taziye mesajı Açıklaması - Son Dakika

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Selahattin Arpacı için taziye mesajı Açıklaması
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Arpacı'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:48 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Arpacı'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Bahçeli, yayımladığı taziye mesajında, Arpacı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Ömrünü davasına adamış, tavizsiz mücadelesiyle ülküdaşlarımızın övgüsünü kazanmış, ahlak, sabır, inanç ve ülkü insanı taşmedreseli Selahattin Arpacı kardeşimizin vefatından derin bir üzüntü duydum. Mekanı cennet olsun."
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