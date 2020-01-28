MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Selahattin Arpacı için taziye mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Selahattin Arpacı için taziye mesajı Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Selahattin Arpacı için taziye mesajı Açıklaması

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Arpacı'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Selahattin Arpacı için taziye mesajı Açıklaması, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Arpacı'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, yayımladığı taziye mesajında, Arpacı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ömrünü davasına adamış, tavizsiz mücadelesiyle ülküdaşlarımızın övgüsünü kazanmış, ahlak, sabır, inanç ve ülkü insanı taşmedreseli Selahattin Arpacı kardeşimizin vefatından derin bir üzüntü duydum. Mekanı cennet olsun."

Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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