Bahçeli'den TTB tepkisi: "Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği kapatılsın diyorum" - Son Dakika

Bahçeli'den TTB tepkisi: "Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği kapatılsın diyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim sorunumuz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyine yuvalanmış Türkiye düşmanlarıyla. Bizim hesabımız teröristlere güzellemeler yapan, övgüler düzen küçük bir azınlıkladır.

Bahçeli'den TTB tepkisi:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim sorunumuz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyine yuvalanmış Türkiye düşmanlarıyla. Bizim hesabımız teröristlere güzellemeler yapan, övgüler düzen küçük bir azınlıkladır. Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği kapatılsın diyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. İnsanlığın çok tehlikeli bir husumetin tahribatı altında olduğunu belirten Bahçeli, korona virüs salgınının hayatın akışkanlığının bozduğunu, siyasetten ekonomiye, ticaretten sosyal ilişkilere, sanattan spora pek çok alanda olumsuz etkilerini gösterdiğini söyledi. Bugüne kadar hiç tecrübe edilmeyen ağır bir yükün insanlığın omuzlarında olduğunu anlatan Bahçeli, "Bize düşen sabır ve soğukkanlılığımızı muhafaza ederek telaşa kapılmamaktır. Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulumuzun tavsiye ettiği kurallara aynısıyla riayet etmektir. Maske takmak, sosyal mesafeye ve temizliğe azami önem göstermemiz gerekir. Hiçbir insanımızın hayatı riske atılmamalıdır. Salgının ne zaman biteceği, nasıl bir dünyanın kapılarını aralayacağı meçhuldür. Türkiye, bu badireyi en az hasarla, en az kayıpla atlatacaktır. Bugüne kadar yapılanlar bundan sonrası için güven vermektedir. Sağlık bakanımız ve donanımlı ekibi süreci başarıyla yönetmektedir. İnanıyorum ki alınan güçlü tedbirler virüsün direncini kıracaktır" diye konuştu.

"Bizim sorunumuz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyine yuvalanmış Türkiye düşmanlarıyla"

Doktorlara, hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olunduğunu dile getiren Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Virüsle kahramanca savaşan kardeşlerimizin hakkını ödeyebilmemiz mümkün değildir. Doktorlarımızı incitecek, motivasyonlarını zedeleyecek, morallerini zayıflatacak bırakınız bir sözümüzün olmasını bu vefasızlığı düşünecek veya ima edecek bir niyetin kafamızda belirmesi bile söz konusu değildir. Sağlık Bakanlığının verileri üzerinde şüphe uyandırmaya çalışanlar, gerçeklerin saklandığını namertçe ileri sürenler bize göre yalan makineleridir. Bizim sorunumuz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyine yuvalanmış Türkiye düşmanlarıyla. Bizim hesabımız teröristlere güzellemeler yapan, övgüler düzen küçük bir azınlıkladır. Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği kapatılsın diyorum. Hiç kimse niyet okuyuculuğuna heves etmesin. Öküz altında buzağı aramasın. Bilhassa CHP Genel Başkanı ve CHP'li yöneticiler iftira tezgahını gitsinler başka kapılarda açsınlar. Son gelişmelerle sabittir ki Türk Tabipleri Birliğinin başkanlığına kimin seçildiğini, bu şahsın nasıl bir kötü sicile sahip olduğunu herkes görmüştür. Hükümet başarılı bir şekilde korona ile mücadele ederken gerçekleri çarpıtanlara, sağlık camiasını suçlayanlara göz yumamaz, hareketsiz kalamazdık. Arı kovanına soktuğumuz çomak ne tesadüf ki kovan içinde saklanan CHP'ye değmiş, iyisinden kötüsüne kadar diğer bütün siyasi yandaşlara temas etmiştir. Attığımız bir taşla aynı dalda tüneyen birden fazla kuş havalanmıştır."

Bahçeli, "Doğruları eğip bükerek bizi doktorlarımızla kutuplaştırmak isteyen Kılıçdaroğlu'na tavsiyem en iyi yaptığı işte ustalaşması, mesela yeni bir iskambil destesi alarak zilletin diğer ortaklarıyla masaya oturup birbirlerine hile yaparak ütmeleridir. Bizim kağıda ayıracak vaktimiz yoktur. Kılıçdaroğlu'nu uçuk kaçık komiklikler yapmak yerine ciddi ve sorumlu bir siyaset adamı olmaya davet ediyorum. Olamıyorsa en azından bu tip siyasetçi taklidi yapmasında yarar vardır. Kaldı ki bu konuda hiç kimse eline su dökemeyecektir. Eğer güldürü işine soyunmak istiyorsa durmasın ilerlesin, öteki çadır tiyatrosu alanında önünün açık olduğunu görüyor, kendisine muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Bahçeli'den TTB tepkisi: Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği kapatılsın diyorum

Türk Tabipleri Birliği, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bahçeli'den TTB tepkisi: 'Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği kapatılsın diyorum' - Son Dakika


Son Dakika

Meteoroloji, İstanbul ve İzmir'in içinde olduğu 7 ili kum fırtınasına karşı uyardı "Terim'de yaşlanma belirtileri var" diyen Fatih Altaylı'dan şoke eden iddia: Florya'da yönetime küfürler ediyor Kendini korumak için eşini öldüren kadının çocuğu: Babam, annemin eline silahı zorla tutuşturdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı Fransız belediye başkanının paylaştığı harita, Türk topraklarını Ermenistan olarak gösteriyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor MasterChef'ten isteyerek elenen Duygu Acarsoy'dan ilk paylaşım: Çok nedenim var
Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı         
10:42
İmamoğlu'nu kızdıran soru: Seçimden sonra Cuma namazlarına daha mı az gider oldunuz? İmamoğlu'nu kızdıran soru: Seçimden sonra Cuma namazlarına daha mı az gider oldunuz?         
10:28
Korona hastası adam, göz muayenesi olmaya gidince acil serviste panik yaşandı Korona hastası adam, göz muayenesi olmaya gidince acil serviste panik yaşandı         
10:02
Halk otobüsüne taktığı süsler ve abart egzozu, şoförün başına iş açtı Halk otobüsüne taktığı süsler ve abart egzozu, şoförün başına iş açtı         
09:51
Dünyadaki aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı! Profesör, Dünyadaki aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı! Profesör, "Koronavirüsten daha tehlikeli" diyerek uyardı         
09:34
Fenomen Duygu Özaslan'dan kilolu olduğu yönündeki iddialara videolu yanıt Fenomen Duygu Özaslan'dan kilolu olduğu yönündeki iddialara videolu yanıt         
09:19
Yılanların bastığı evden kaçan aile korkudan yeni ev yapıyor Yılanların bastığı evden kaçan aile korkudan yeni ev yapıyor         
08:57
Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var         
08:14
Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti         
04:33
4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı 4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı         
23:51
Aleyna Çakır olayında fuhuş iddiasının ardından aile avukatı, Ümitcan Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu Aleyna Çakır olayında fuhuş iddiasının ardından aile avukatı, Ümitcan Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu         
23:10
ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı         
22:23
Makam odasında mastürbasyon yapan sendika başkanının görüntüleri kentte infial yarattı Makam odasında mastürbasyon yapan sendika başkanının görüntüleri kentte infial yarattı         
22:03
Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi         
18:21
Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi         
17:17
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 11:39:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeli'den TTB tepkisi: "Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği kapatılsın diyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei