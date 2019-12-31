MHP Genel Başkanı Bahçeli'den yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümünün stratejik bir hazırlık evresi olacak, 2020 yılında Türkiye'nin gücüne güç katacağı inancındayım." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında, acısıyla tatlısıyla, hüznüyle sevinciyle, kötüsüyle iyisiyle, kimi zaman umudun, kimi zaman da umutsuzluğun öne geçtiği bir yılın geride bırakıldığını belirtti.

Geride bırakmaya hazırlandığımız yılda ülkeyi ve milleti etkileyen olayların akış hızındaki yoğunluğa dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türk milleti, zorluklarla ve sorunlarla kuşatılmış 2019 yılında da varlık ve birlik mücadelesini inanmışlıkla ve yüksek bir iradeyle gerçekleştirmiştir.

Milli bekamıza yönelik saldırı ve suikastlar azimle, sabırla, akılla, cesaretle ve milli dayanışmayla engellenmiştir. Türkiye'nin zaafını kollayan, rehavetini gözleyen iç ve dış odaklar 2019 yılında da boş durmamışlar, şirret faaliyetlerinden vazgeçmemişlerdir.

Nitekim siyasal kriz çıkarmak, kutuplaşmayı tırmandırmak, gönül ve vicdan köprülerini tahrip etmek için devreye girenlerin karanlık teşebbüs ve tezvirlerinde kaygı verici artışlar yaşanmıştır."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik sistemli ve organize isnatlar ile Cumhurbaşkanının partisiyle bağının kesilmesini dayatan kaba ve tahakkümcü ifadelerin 2019 yılında da gündem olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Şu hususun altı kalın olarak çizilmelidir ki, Türkiye yeni hükümet sistemiyle zincirlerini kırmış, gelecek ümitlerini kamçılamıştır. Bundan rahatsızlık duyan kaos bekçilerinin hem uykuları kaçmış hem de ezberleri bozulmuştur.

Türkiye ileriye atıldıkça, iradesini gösterdikçe, bölgesinde ve dünyada sesini yükselttikçe CHP'sinden HDP'sine, PKK'sından FETÖ'süne kadar alayı çılgına dönmüş, telaşa kapılmıştır."

Bahçeli, Türkiye'de milli birlik ve kardeşlik bağlarının güçlenmesinin dostları sevindirip düşmanları çatlatacak boyutlara ulaştığına dikkati çekti.

"Türkiye, üzerindeki ölü toprağını kaldırdı"

Türkiye'nin üzerindeki ölü toprağını kaldırdığını, muazzam bir silkinişle doğrulduğunu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yürüyüşe geçtiğini ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"CHP, bu diriliş tablosundan memnuniyetsizdir.

Kanal İstanbul Projesiyle, Tank Palet Fabrikası kapsamında sergilediği icazetli, lekeli ve sipariş nitelikli muhalefeti aslında her şeyi gözler önüne sermiştir.

Karanlık çevreler dikte etmiş, görevli ve hastalıklı muhalefet zihniyeti seslendirmiştir. Kandil ve Pensilvanya'ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların Türkiye'nin gelişmesine ve egemenlik haklarına destek verecek projelere tepki göstermesi beyhude bir çırpınıştır."

Bahçeli, 2019 yılında muhalefet partilerinin Türkiye husumetinde birleştiğini ve zillet şemsiyesi altında buluştuğunu vurguladı.

"Muhalefet yerel seçim sonuçlarını gafilce yorumladı"

Muhalefetin, yerel seçimlerde aldıkları sonuçları gafilce yorumladığını, elde edilen cılız mevzi kazanımlarından yanlış sonuçlar çıkardığını ileri süren Bahçeli, "CHP ve yedeklerinin 2019 yılında gerçek yüzleri iyice belirginleşmiştir. Türkiye terörle mücadele ettikçe, terörün ürediği alanlar imha edildikçe, malum ve menhus çevreler rahatsız olmuşlardır.

Barış Pınarı Harekatı'na karşı haksız ve hayasız itirazlarıyla gündeme gelen ülkelerin aslında terörizmin değirmenine nasıl su taşıdıkları da gün yüzüne çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Mesajında bölgesel gelişmeleri de yorumlayan Bahçeli, küresel emperyalizmin Türkiye'yi hedef alan komplo ve kirli senaryolarının hız kazandığını, Irak, Suriye, Libya, İran ve Akdeniz'in başlıca sorun ve istikrasızlık alanları olarak öne çıktığını bildirdi. Bahçeli, 2019 yılının dünyanın pek çok yerinin karışmasına ve kaosa gömülmesine şahitlik ettiğini, insanlığı huzursuzluk sarmalının dibine kadar çekildiğini bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı sonucunda güvenli bölgenin tesis edilmesiyle Suriyeli sığınmacıların yavaş da olsa ülkelerine dönmeye, terörden arındırılmış alanlarda iskan edilmeye başlandığını belirten Bahçeli, "Ne var ki İdlib'deki vahim gelişmelerden dolayı sınırlarımıza ilave yüz binlerce sığınmacının dayanma riski baş göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, 2019'da insani trajedilerin, terörist saldırıların, mazlumların yükselen çığlıklarının, vicdani krizlerin, adalet ve hukuk ihlallerin dünyayı aşılması zor olacak darboğazlara sürüklediğine dikkati çekti.

"Türk milleti 2020'ye ümitle bakıyor"

Türk milletinin 2020 yılına ümitle baktığının altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Unutulmasın ki zalimler, hainler, Türk düşmanları milli birliğimizi, bin yıllık kardeşlik hukukumuzu asla bozamayacaklardır.

Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümünün stratejik bir hazırlık evresi olacak, 2020 yılında Türkiye'nin gücüne güç katacağı inancındayım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle istikbalin parlak ufkunun aralanacağı, Cumhur İttifakı'nın samimiyetle, millet ve vatan sevgisiyle yoluna devam edeceği kanaat ve kararındayım."

Mesajında "Aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin yeni yılını gönülden tebrik ediyorum." diyen Bahçeli, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ile Kıran ve Pençe operasyonlarında görev alan kahraman asker ve polisleri kutlayarak onlara teşekkür etti.

Bahçeli, 2020 yılının muazzam ve muktedir gelişmelere vesile olması temennisinde bulundu.