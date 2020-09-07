MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Yunanistan'a sert tepki - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Yunanistan'a sert tepki
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yunanistan'ın neredeyse kumsallarımıza kadar hak iddiasında bulunması çok bariz bir savaş dilidir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Yunanistan'ın neredeyse kumsallarımıza kadar hak iddiasında bulunması çok bariz bir savaş dilidir. Yunanistan'ın muhasım ülkelerin arkasına saklanıp anlaşmadan, konuşmadan ve uzlaşmadan ısrarla kaçması, üstelik haksızlıkların ve hukuksuzlukların gölgesine sığınıp ikbal ve istikbal arayışına çıkması haydutluktur. İlave olarak NATO şemsiyesi altında Türkiye-Yunanistan kutuplaşmasına bir de Türkiye- Fransa husumeti eklenmiştir. Bu şekilde ne NATO'nun devamı ne de bölgesel ve küresel barış ortamının tesisi ihtimal dahilinde olamayacaktır. Türk milleti mavi vatanın istiklaline baş koymuştur."
(İHA)
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