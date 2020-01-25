MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devlet seferberlik içindedir. - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Devlet seferberlik içindedir. - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devlet seferberlik içindedir.

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devlet seferberlik içindedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devlet seferberlik içindedir. İnanıyorum ki arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulunan kardeşlerimizi sağ salim çıkaracak, depremin acı sonuçları milli birlik ve dayanışmayla etkisiz hale getirilecektir."

Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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