MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Döviz Zirve Yapsın Diye Dört Gözle Bekleyen, Yerli ve Milli Duruş...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Döviz zirve yapsın diye dört gözle bekleyen, yerli ve milli duruş çöksün diye el ovuşturan siyasi işportacı haline geldiler.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Döviz zirve yapsın diye dört gözle bekleyen, yerli ve milli duruş çöksün diye el ovuşturan siyasi işportacı haline geldiler. Bunların ruhunda ABD, akıllarında Kandil ve Pensilvanya vardır. Kriz arayanlar zillette yuvalandı. Kaos peşinde koşanlar bu ittifakın parçası oldu. Yerli ve milli siyaseti sindiremeyenler aynı kümede birleşti."

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