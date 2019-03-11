Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Döviz Zirve Yapsın Diye Dört Gözle Bekleyen, Yerli ve Milli Duruş...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Döviz Zirve Yapsın Diye Dört Gözle Bekleyen, Yerli ve Milli Duruş...

2 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Döviz zirve yapsın diye dört gözle bekleyen, yerli ve milli duruş çöksün diye el ovuşturan siyasi işportacı haline geldiler.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Döviz zirve yapsın diye dört gözle bekleyen, yerli ve milli duruş çöksün diye el ovuşturan siyasi işportacı haline geldiler. Bunların ruhunda ABD, akıllarında Kandil ve Pensilvanya vardır. Kriz arayanlar zillette yuvalandı. Kaos peşinde koşanlar bu ittifakın parçası oldu. Yerli ve milli siyaseti sindiremeyenler aynı kümede birleşti."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:37 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Güncel
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