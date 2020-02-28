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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir.
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:12 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir."
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