MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir.

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir."

Devlet Bahçeli, İdlib, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cuma hutbesi: Hak uğruna mücadelemiz, birlik beraberlik ruhumuz
Dünyadan Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına tepkiler Milli futbolcular, İdlib'de şehit olan 33 askerimiz için başsağlığı mesajı paylaştı 33 şehit verdiğimiz saldırı sonrasında Esed Rejimi hedefleri sabaha kadar vuruldu

Son Dakika Haberleri
10:03 Özgür Balakar 1 milyon takipçiye ulaştı
09:45 Beyaz TV, şehitlerimizin ardından Söylemezsem Olmaz programının bugünkü yayınını yapmıyor
08:49 Merve Boluğur 132 bin TL tazminat kazandı
08:04 Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin şehit paylaşımları peş peşe geldi
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 10:44:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]