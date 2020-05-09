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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ekonomik kriz-sosyal çalkantı-siyasal bunalım-darbe mekaniği Türk...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ekonomik kriz-sosyal çalkantı-siyasal bunalım-darbe mekaniği Türk milletinin ve Cumhur İttifakı'nın kutlu varlığıyla altüst edilmiş, oyun bozulmuştur.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ekonomik kriz-sosyal çalkantı-siyasal bunalım-darbe mekaniği Türk milletinin ve Cumhur İttifakı'nın kutlu varlığıyla altüst edilmiş, oyun bozulmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi çuvallamış, kaybetmiştir. Çıkarcıların karşısında imanla çarpan kalpler ittifak halindedir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 07:11 Kaynak: İHA
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