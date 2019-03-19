MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Şu An İçin Bunun Çıkması Mümkün Değil....
42 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Emeklilikte yaşa takılanlar) Şu an için bunun çıkması mümkün değil. Hele hele seçime 10 gün kala böyle popülist bir politika da uygulanmaz.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: (Emeklilikte yaşa takılanlar
) Şu an için bunun çıkması mümkün değil. Hele hele seçime 10 gün kala böyle popülist bir politika da uygulanmaz. Ama seçim sonuçları belirlenir, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalıcı istikrar sağlayıcı güçle yoluna devam ederse bu konuyu da çözmesi için tavsiyelerde bulunulabilinir."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:09 Kaynak: AA
Azerbaycan Lideri Aliyev, Erdoğan'dan Kars ve Iğdır'ın MHP'ye Bırakılmasını İstemiş
TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç'tan Eleştirilere Cevap: Güzel Konuşmalar Yaptım
MHP'den, 125 Bin TL Nafaka Alan Şeyma Subaşı'na Kötü Haber!
MHP Lideri Bahçeli, CHP Ankara Adayı Yavaş Hakkındaki İddialarla İlgili Konuştu: Adaylıktan Çekilmelidir