Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Şu An İçin Bunun Çıkması Mümkün Değil....

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Şu An İçin Bunun Çıkması Mümkün Değil....

42 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Emeklilikte yaşa takılanlar) Şu an için bunun çıkması mümkün değil. Hele hele seçime 10 gün kala böyle popülist bir politika da uygulanmaz.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Şu An İçin Bunun Çıkması Mümkün Değil...., System.String[]
MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Emeklilikte yaşa takılanlar) Şu an için bunun çıkması mümkün değil. Hele hele seçime 10 gün kala böyle popülist bir politika da uygulanmaz. Ama seçim sonuçları belirlenir, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalıcı istikrar sağlayıcı güçle yoluna devam ederse bu konuyu da çözmesi için tavsiyelerde bulunulabilinir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:09 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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