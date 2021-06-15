MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Emel sahiplerini uyarıyorum" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye'nin 98 yıllık dış siyasetinde ihtiyat ve denge, kuşku ve kaygı belirleyen unsur olmuştur."

"Emel sahiplerini uyarıyorum, Türkiye önüne gelenin azarlayacağı, tehditlere boyun eğeceği bir ülke olmayacaktır."

"Cumhur İttifakı ve MHP Türkiye'nin milli varlığına ve tarihi misyonuna sonuna kadar sahip çıkacaktır."

"Türkiye başkalarının yazdığı bölgesel senaryolarda figüran olmayacak kadar önemli ve güçlü bir ülkedir."

-İHA-