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MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzincan'da

47 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzincan Belediyesini ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzincan'da, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzincan Belediyesini ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a gelen Devlet Bahçeli'yi, kent girişinde AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, MHP İl Başkanı Salih Aksu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şireci ve çok sayıda partili coşkuyla karşıladı. Kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaşan Bahçeli, beraberindeki TBMM Başkan Vekili Celal Adan, MHP genel başkan yardımcıları Kamil Aydın, Sadir Durmaz ve Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile Erzincan Belediyesine geçti.

Belediye girişinde mehteran ekibinin marşlarıyla karşılanan Bahçeli, Belediye Başkanı Aksun'a makamında ziyarette bulundu.

Aksun, burada belediye çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

Ziyarette, Aksun ve Aksu, Bahçeli'ye çeşitli hediyeler armağan etti.

Devlet Bahçeli, Erzincan, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:22 Kaynak: AA
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