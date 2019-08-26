Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzurum'da
Son Dakika Politika Haber

MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzurum'da

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir araya geldi.

Muş'ta Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında düzenlenen "Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı"na katılan Bahçeli, programdan sonra kara yolu ile Erzurum'a geldi.

Bahçeli, kente gelişinde Erzurum- Ağrı kara yolundaki Hamam Dere mevkisinde partililerce karşılandı.

Ardından Palandöken Dağı'ndaki bir otele geçen Bahçeli, burada Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile yaklaşık 10 dakika görüştü.

Bahçeli, daha sonra Erzurum Havalimanı'na geçerek uçakla Ankara'ya gitti.

Devlet Bahçeli'ye ziyaretinde TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP genel başkan yardımcıları Deniz Depboylu, Semih Yalçın ve Kamil Aydın ile MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman eşlik etti.

Devlet Bahçeli, Okay Memiş, Erzurum, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğu'daki 6 il için sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti Uçak korkusu bulunan MHP lideri Bahçeli, yıllar sonra yeniden uçağa bindi Lübnan'dan sert açıklama: İsrail'in saldırıları savaş ilanı anlamına geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 01:02:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzurum'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]