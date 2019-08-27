Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzurum'da
Son Dakika Güncel Haber

MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzurum'da

9 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi yıldönümü etkinliklerine katıldıktan sonra karayolu ile geldiği Erzurum'da Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzurum'da, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi yıldönümü etkinliklerine katıldıktan sonra karayolu ile geldiği Erzurum'da Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir araya geldi.


Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıldönümü programına katılan MHP lideri Bahçeli, programın ardından karayolu ile Erzurum'a geldi.


Genel Başkan Bahçeli'yi kente gelişinde Pasinler ilçesinde çok sayıda partili karşıladı. Konvoy eşliğinde Palandöken Kayak Merkezindeki bir otele geçen MHP lideri Bahçeli burada Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir süre görüştü. Bir süre dinlenen Bahçeli daha sonar havaalanına geçmek üzere otelden ayrıldı. - ERZURUM

Devlet Bahçeli, Malazgirt, Erzurum, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Çok yakında kara birliklerimiz girecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti Uçak korkusu bulunan MHP lideri Bahçeli, yıllar sonra yeniden uçağa bindi Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 11:36:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzurum'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]