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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Esed'in son kullanma tarihi bittiğinde fişini önce Putin çekecektir.
7 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Esed'in son kullanma tarihi bittiğinde fişini önce Putin çekecektir.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:23 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Esed'in son kullanma tarihi bittiğinde fişini önce Putin çekecektir. Bunun için Esed topraklarını Rusya'ya hibe etmiştir." - ANKARA
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