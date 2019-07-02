Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Eski siyasetçinin ülkemizin başına ne çoraplar ördüğü malumdur.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Eski siyasetçinin ülkemizin başına ne çoraplar ördüğü malumdur.

2 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Eski siyasetçinin ülkemizin başına ne çoraplar ördüğü malumdur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli,
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Eski siyasetçinin ülkemizin başına ne çoraplar ördüğü malumdur. Eski başbakanın sistem eleştirileri gerçekten talihsizliktir" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:17 Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli, MHP, Politika
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