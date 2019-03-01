MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eski ve Erdemsiz Bir Blokun Yeni Parti Çalışmaları Hakkında Gün Aşırı...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eski ve erdemsiz bir blokun yeni parti çalışmaları hakkında gün aşırı spekülasyonlar yapılmakta, vadeler biçilmekte, bir dip akıntı oluşturulmaya çalışılmaktadır.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Eski ve erdemsiz bir blokun yeni parti çalışmaları hakkında gün aşırı spekülasyonlar yapılmakta, vadeler biçilmekte, bir dip akıntı oluşturulmaya çalışılmaktadır."
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:56 Kaynak: AA
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