Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eski ve Erdemsiz Bir Blokun Yeni Parti Çalışmaları Hakkında Gün Aşırı...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eski ve Erdemsiz Bir Blokun Yeni Parti Çalışmaları Hakkında Gün Aşırı...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eski ve erdemsiz bir blokun yeni parti çalışmaları hakkında gün aşırı spekülasyonlar yapılmakta, vadeler biçilmekte, bir dip akıntı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eski ve erdemsiz bir blokun yeni parti çalışmaları hakkında gün aşırı spekülasyonlar yapılmakta, vadeler biçilmekte, bir dip akıntı oluşturulmaya çalışılmaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:56 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Güncel
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