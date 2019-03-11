Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ezanı Islıklamak Küfrü Alkışlamaktır, Batılı Selamlamaktır, İblise...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ezanı Islıklamak Küfrü Alkışlamaktır, Batılı Selamlamaktır, İblise...

18 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır, iblise selam durmaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır, iblise selam durmaktır. Mukaddes ve millete ihanettir. Peki bu ihanete CHP'den ve İP'ten tepki geldi mi? HDP'den itiraz yükseldi mi? Bunlar zillettir, doğru konuşmazlar, düşünmezler. Haktan ve hakikatten yana durmazlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:16 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Devlet Bahçeli, Güncel
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