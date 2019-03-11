MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ezanı Islıklamak Küfrü Alkışlamaktır, Batılı Selamlamaktır, İblise...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır, iblise selam durmaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır, iblise selam durmaktır. Mukaddes ve millete ihanettir. Peki bu ihanete CHP'den ve İP'ten tepki geldi mi? HDP'den itiraz yükseldi mi? Bunlar zillettir, doğru konuşmazlar, düşünmezler. Haktan ve hakikatten yana durmazlar."

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