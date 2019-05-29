MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Fetih, muazzam bir sıçrama hali, müstesna bir yükseliş hamlesi, mübarek...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Fetih, muazzam bir sıçrama hali, müstesna bir yükseliş hamlesi, mübarek bir mücadelenin mükafatıdır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Fetih, muazzam bir sıçrama hali, müstesna bir yükseliş hamlesi, mübarek bir mücadelenin mükafatıdır. Fazilet olmadan, Fatih bulunmadan, fedakarlık gösterilmeden, fakih ve falih bir irade sergilenmeden muktedir ve mutlak bir fethin gerçekleşmesi mümkün değildir" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:07 Kaynak: İHA
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