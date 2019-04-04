Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fetö'cüleri, PKK'lıları Arkasına Alıp Siyasi Dolandırıcılığa Sapanlar...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fetö'cüleri, PKK'lıları Arkasına Alıp Siyasi Dolandırıcılığa Sapanlar...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ'cüleri, PKK'lıları arkasına alıp siyasi dolandırıcılığa sapanlar milletimizin sabrını test etmesinler.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ'cüleri, PKK'lıları arkasına alıp siyasi dolandırıcılığa sapanlar milletimizin sabrını test etmesinler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:12 Kaynak: AA

MHP, PKK, Devlet Bahçeli, Politika
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