MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fetö'cüleri, PKK'lıları Arkasına Alıp Siyasi Dolandırıcılığa Sapanlar...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ'cüleri, PKK'lıları arkasına alıp siyasi dolandırıcılığa sapanlar milletimizin sabrını test etmesinler.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ'cüleri, PKK
'lıları arkasına alıp siyasi dolandırıcılığa sapanlar milletimizin sabrını test etmesinler."
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:12 Kaynak: AA
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