MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Fetö ile Mücadele) Yurtta Sulh Konseyine Doğru Tırmanmalı, Başı Nerede...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(FETÖ ile mücadele) Yurtta sulh konseyine doğru tırmanmalı, başı nerede görüyorsa orayı ezmeli."
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "(FETÖ ile mücadele) Yurtta sulh konseyine doğru tırmanmalı, başı nerede görüyorsa orayı ezmeli."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:48 Kaynak: AA
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