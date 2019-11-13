Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ'ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak...
Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ'ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ'ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak...

7 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ'ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ'ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecektir."

Devlet Bahçeli, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:04 Kaynak: AA
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