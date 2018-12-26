MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fetö'yle Mücadelede Sekiz Ayak Var. Asker Kesiminde Önemli...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ'yle mücadelede sekiz ayak var. Asker kesiminde önemli arındırmalar, tutuklamalar oldu, emniyette oldu, yargıda oldu, fakat sekizinci ayak olarak siyasetin sesi yok. Bunun üzerine gidilmesi lazım."
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ'yle mücadelede sekiz ayak var. Asker kesiminde önemli arındırmalar, tutuklamalar oldu, emniyette oldu, yargıda oldu, fakat sekizinci ayak olarak siyasetin sesi yok. Bunun üzerine gidilmesi lazım."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:41 Kaynak: AA
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