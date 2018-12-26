Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fetö'yle Mücadelede Sekiz Ayak Var. Asker Kesiminde Önemli...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fetö'yle Mücadelede Sekiz Ayak Var. Asker Kesiminde Önemli...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ'yle mücadelede sekiz ayak var. Asker kesiminde önemli arındırmalar, tutuklamalar oldu, emniyette oldu, yargıda oldu, fakat sekizinci ayak olarak siyasetin sesi yok. Bunun üzerine gidilmesi lazım."

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ'yle mücadelede sekiz ayak var. Asker kesiminde önemli arındırmalar, tutuklamalar oldu, emniyette oldu, yargıda oldu, fakat sekizinci ayak olarak siyasetin sesi yok. Bunun üzerine gidilmesi lazım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:41 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Güncel
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