MHP Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ'yle mücadelenin sulandırılmasının yanı sıra, 'KHK faciadır' değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir." - ANKARA