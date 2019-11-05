MHP Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ'yle mücadelenin sulandırılmasının yanı sıra, 'KHK faciadır'...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ'yle mücadelenin sulandırılmasının yanı sıra, 'KHK faciadır' değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:29 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "FETÖ'yle mücadelenin sulandırılmasının yanı sıra, 'KHK faciadır' değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir." - ANKARA
FETÖ şüphelisinin evinde, terörist elebaşı Gülen'in sözde Ermeni soykırımını tanıyan mektubu çıktı Devlet Bahçeli, Altan kardeşler ve Ilıcak için verilen kararlara tepki gösterdi Bahçeli'den, Arınç'a çok sert KHK tepkisi: Haksızlık ve hadsizliktir HDP Eş Genel Başkanı Buldan, "Afrin'e iyi hizmetler gidiyor" diyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi