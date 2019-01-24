MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırat'ın Doğusu Hainlerden Temizlenmedikten Sonra Vatan Tehlikededir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırat'ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırat'ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir. Sınırlarımızdan başlayarak 30 kilometrelik derinliğe kadar bir güvenli bölge kurulacaksa, bunun denetim, kontrol ve yönetimi kesinlikle Türkiye'de olmalıdır."

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