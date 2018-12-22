MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırat'ın Doğusu Yılan, Çıyan Yuvası. Orası Firavun Sığınağı, Orası...
3 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırat'ın doğusu yılan, çıyan yuvası. Orası Firavun sığınağı, orası Yezid'in saklandığı delik. Orası kurumadıkça, baştan ayağa temizlenmedikçe ne huzur bulacağız ne de güvenli olacağız. Milli beka için Fırat'ın doğusuna tam saha operasyon hayat memat meselesi."
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Fırat'ın doğusu yılan, çıyan yuvası. Orası Firavun sığınağı, orası Yezid'in saklandığı delik. Orası kurumadıkça, baştan ayağa temizlenmedikçe ne huzur bulacağız ne de güvenli olacağız. Milli beka için Fırat'ın doğusuna tam saha operasyon hayat memat meselesi."
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:29 Kaynak: AA
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