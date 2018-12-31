Devlet Bahçeli'den Yeni Yıl Mesajı: 1 Nisan Sabahı Kutlu Yürüyüşün Mührü Olacaktır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

Bahçeli'nin yeni yıl nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle:

'İNSANLIK 2018'DE SÜKUNETE ULAŞAMADI'

"Tarihi gelişmelere sahne olan 2018 yılının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir yılın heyecan ve umudu hepimizi kavramış ve kuşatmıştır. 2018 yılı, bölgesel ve küresel denge arayışlarının yoğunlaştığı, gerilim ve kutuplaşma dinamiklerinin yaygınlaştığı, huzursuzluk ve ufunet dalgasının yükseldiği bir dönem olarak hafızalara kazınmıştır. İnsanlık beklediği sulh ve sükunete 2018'de de ulaşamamıştır."

"Küresel siyasetin kırılan fay hatları birçok ülkeyi tartışmalara boğmuş, sıkıntılara sokmuştur. Almanya'dan Fransa'ya, Birleşik Krallıktan Belçika'ya, Hollanda'dan ABD'ye, Asya-Pasifik'ten Ortadoğu'ya, Kafkaslardan Uzakdoğu'ya kadar yaşanan onca sancılı ve sorunlarla dolu gündem dünyayı adeta ambargoya almıştır. Küresel adalet derin bir komaya girmiş, küresel vicdan sükut etmiştir. Demokrasi çok çetin kayalıklara çarpa çarpa, yara bere içinde, düşe kalka var olmayı sürdürmüştür."

SARI YELEKLİLER

"Fransa'yı baştan ayağa meşgul eden sarı yelek kalkışması yaşlı kıtanın üzerine kabus gibi çökmüştür. Tek bir nedene dayanmayan toplumsal olaylar yanardağı ağzı gibi patlayarak sokak hareketlerini tetiklemiştir. Görünen gerçek şudur: Dünya buhran güzergahındadır."

TERÖR ÖRGÜTLERİ

"Bir yanda terör örgütlerinin kanlı eylemleri; diğer yanda örtülü operasyonlar, vandal hesaplaşmalar, provokatif oluşumlar, sosyal bunalımlar, ekonomik itirazlar insanlığın görüş menzilini sıfıra indirmiştir. Adaletsiz paylaşım, ahlaksız kazanç, haksız bölüşüm sosyal ve ekonomik buhranları bileyip büyütmekle kalmamış, kuvveden fiile geçirmiştir."

"TÜRKİYE TARİHİ GELİŞMELER YAŞAMIŞTIR"

"Küresel sistem karmaşa ve kaotik bir görünüm ve gösterimdeyken Türkiye tarihi gelişmeler yaşamıştır. Milli mutabakat kronik münakaşaları engellemiş, çözümsüzlük zincirini kırmıştır. Türkiye, 2018 yılında yeni bir sisteme kansız ve kazasız geçiş sağlamıştır. Bu yıl içinde tarihi bir açılım, iftihar edilecek ruhi bir atılım tezahür etmiştir."

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

"7 Ağustos Yenikapı dirilişinin ve 16 Nisan Halkoylamasının 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleriyle taçlanması sonucunda Türkiye'nin önü açılmış, ufku aydınlanmıştır. Birlikten kuvvet doğar sözü geçerli ve gerçek anlamını bulmuştur. Egemenliğin yegâne sahibi büyük Türk milleti; bizzat tercih ve seçimiyle ağırlıklarından kurtulmak, ayak bağlarından sıyrılmak, tarihin ve coğrafyanın yüklediği sorumlulukları yerine getirmek maksadıyla kutlu iradesini aracısız ve fasılasız şekilde kullanmıştır. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü evresine demokratik olgunlukla geçilmiştir. 9 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen inşa edilmiş ve hayata geçmiştir."

"Bilinmelidir ki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin beka kilidi, beraberlik ümidi; huzur, istikrar, bereket ve refah aşısıdır. Yeni sistem katılaşmış anlaşmazlıkları zaman içinde çözecektir. 2018'de Türk milleti büyük bir başarıya imza atmış, gıpta edilecek bir demokrasi atılımı yapmıştır. Geçmişten ders alınmış, sonuç çıkartılmıştır. 2018'den 2023'e kadar da her alanda kalkınmış, iç huzurunu, iç barışını, iç denge ve düzenini tam olarak temin etmiş bir halde bölgesel ve küresel çapta zirveye gözünü dikmiş bir Türkiye hedefini gerçekleştirmek önümüzdeki en temel milli görevdir."

YEREL SEÇİMLER

"Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine milletine hadim bir ruhla, bekasına bağlı ve sadık bir anlayışla hazırlanırken inanıyorum ki tarihin istikametini etkileyecek, bir kez daha tayin edecektir. Nitekim 1 Nisan 2019 sabahı büyük Türk milletinin gelecek ülkülerinin, güçlü ve kutlu yükselişinin bir mührü olacaktır. Bu güç bizde vardır. Bu potansiyel bizde vardır. Bu irade bizde vardır. Bu kararlılık, bu dirayet, bu hamiyet, bu cesaret aziz Türk milletinde ziyadesiyle meridir, mevcuttur."