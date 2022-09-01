MHP Genel Başkanı Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, KHK'lıların göreve iade edileceğine ilişkin vaadi konusunda, "Gizli kalmış FETÖ'cülük oynamasın, o sevdadan vazgeçsin. KHK'lıların dönüşü mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Son dönemde gündeme getirilen af tartışmalarıyla ilgili soruya Bahçeli, "Haberimiz yok. Bunu söyleyen gazetecilere sorman lazım. Her akşam 5 kişi var, her şeyi onlar bizden daha iyi biliyorlar." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gençler sizi provoke edecekler, oyuna gelmeyin." sözlerinin hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Cumhuriyet Halk Partisinin kışkırtıcı üslubu her alanda devam ediyor. Şimdi aklınca gençleri sokağa çekmeye çalışıyor. Sokak tehlikelidir, karanlıktır, sokağa itilenler sokak tarafından yutulur. Bunu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun unutmaması lazım." dedi.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıların göreve iade edileceğine ilişkin vaadini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine ise "Gizli kalmış FETÖ'cülük oynamasın, o sevdadan vazgeçsin. KHK'lıların dönüşü mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, bunun 15 Temmuz'a ihanet olduğunu belirterek, kimsenin darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşların katillerini affa cesaret edemeyeceğini bildirdi.

Bir gazetecinin erken seçim olup olmayacağına ilişkin sorusunu ise Bahçeli, "Seçimlere 9 ay 18 gün var. Onu beklemek lazım." şeklinde yanıtladı.