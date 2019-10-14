Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Genel Merkez'de mesaiye başladı (2)
Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli, Genel Merkez'de mesaiye başladı (2)

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Genel Merkez'de mesaiye başladı (2)

46 dakika önce

Dev Türk bayrağından detay MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aracıyla gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlamasından görüntü ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de mesaiye başladı.

Dev Türk bayrağından detay

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aracıyla gelişi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlamasından görüntü

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de mesaiye başladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Genel Merkez'de mesaiye başladı (2)

Devlet Bahçeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:00 Kaynak: AA
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