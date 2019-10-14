Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Genel Merkez'de mesaiye başladı
Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli, Genel Merkez'de mesaiye başladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Genel Merkez'de mesaiye başladı

34 dakika önce

-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aracıyla gelişi -MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlamasından görüntü ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de mesaiye başladı.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aracıyla gelişi

-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlamasından görüntü ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de mesaiye başladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Genel Merkez'de mesaiye başladı

Devlet Bahçeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:07 Kaynak: AA
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