MHP Genel Başkanı Bahçeli, Genel Merkez'de mesaiye başladı
34 dakika önce
-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aracıyla gelişi -MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlamasından görüntü ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de mesaiye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:07 Kaynak: AA
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aracıyla gelişi
-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlamasından görüntü ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de mesaiye başladı.
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