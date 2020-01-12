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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gönül coğrafyalarımız yanarken, dirlik ve düzenimizi korumak eşyanın...
17 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gönül coğrafyalarımız yanarken, dirlik ve düzenimizi korumak eşyanın tabiatına aykırıdır.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:08 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gönül coğrafyalarımız yanarken, dirlik ve düzenimizi korumak eşyanın tabiatına aykırıdır. Eğer engel olunmazsa, durdurulmazsa komşu coğrafyalardaki çözülmenin ve çürümenin dayanacağı son sınır Türkiye'dir."
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