MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Görev düşsün, silahımı alır cepheye koşarım, nasip olursa şehit olurum." - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Görev düşsün, silahımı alır cepheye koşarım, nasip olursa şehit olurum.' - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Görev düşsün, silahımı alır cepheye koşarım, nasip olursa şehit olurum."

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Görev düşsün, silahımı alır cepheye koşarım, nasip olursa şehit olurum.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Görev düşsün, silahımı alır cepheye koşarım, nasip olursa şehit olurum." - ANKARA

Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:08 Kaynak: İHA
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