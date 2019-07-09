Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nı siper yapıp ekonomide felaket...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nı siper yapıp ekonomide felaket...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nı siper yapıp ekonomide felaket senaryosu yazanlar en hafif tabirle utanmasını kaybetmiş densizlerdir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nı siper yapıp ekonomide felaket senaryosu yazanlar en hafif tabirle utanmasını kaybetmiş densizlerdir. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı başka bir şey, Başkanı'nın kurumsal hedeflere ulaşamadığından dolayı hükümet tasarrufuyla görevden alınması başka bir şeydir. Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değildir."
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:27 Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, Merkez Bankası, MHP, Politika
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