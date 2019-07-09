MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nı siper yapıp ekonomide felaket...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nı siper yapıp ekonomide felaket senaryosu yazanlar en hafif tabirle utanmasını kaybetmiş densizlerdir.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:27 Kaynak: AA
Genel Başkanı Bahçeli: "Görevden alınan Merkez Bankası
Başkanı'nı siper yapıp ekonomide felaket senaryosu yazanlar en hafif tabirle utanmasını kaybetmiş densizlerdir. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı başka bir şey, Başkanı'nın kurumsal hedeflere ulaşamadığından dolayı hükümet tasarrufuyla görevden alınması başka bir şeydir. Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değildir."
Devlet Bahçeli, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi
Devlet Bahçeli CHP'lilere sordu: Yeni doğmuş sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir?
İşte Ali Babacan'ın partisine katılacağı konuşulan isimler
İngiltere'de iğrenç olay! Devlet sarayının bahçesinde cinsel ilişkiye girdiler