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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Görüşümüz nettir.

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Görüşümüz nettir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır."

Devlet Bahçeli, Milletvekili, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:38 Kaynak: AA
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