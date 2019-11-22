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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Görüşümüz nettir.
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Görüşümüz nettir.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:38 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır."
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