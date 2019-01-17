MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Güney Sınırlarımız Boyunca ve Milli Bekamızı Doğrudan Etkileyecek...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Güney sınırlarımız boyunca ve milli bekamızı doğrudan etkileyecek olaylar yaşanıyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Güney sınırlarımız boyunca ve milli bekamızı doğrudan etkileyecek olaylar yaşanıyor. ABD, YPG/PKK'yı himaye altına almak, bu terör örgütlerini Kürt kardeşlerimizin temsilcisi saymak adına karanlık bir kampanyayı tedavüle sokmuştur"

-"Kürt kökenli kardeşlerimizin, kan döken hiçbir katille bağı yoktur, olmayacaktır. Kürt kökenli kardeşlerimiz oyuna gelmeyecek, Trump'un rezil tuzağına düşmeyecektir"

-"Esad'ın kendi geleceği için hangi dayatmalara razı olduğu meçhuldür. 20 milli güvenli bölge tanımıyla kast edilen nedir, terör örgütleri bulunacak mı, Rusya bu işin neresinde?"



ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl Başkanları toplantısına katıldı.

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