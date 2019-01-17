MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Güvenli Bölge Konusunda Erdoğan'la Görüşme İhtimali) Bizden Talep...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Güvenli bölge konusunda Erdoğan'la görüşme ihtimali) Bizden talep gitmesi nezaketli olmaz. Ama Cumhurbaşkanımız, herhangi bir ülke ve uluslararası konulardaki görüşleri bizimle paylaşmak isterlerse davet eder, biz de gider görüşürüz."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Güvenli bölge konusunda Erdoğan'la görüşme ihtimali) Bizden talep gitmesi nezaketli olmaz. Ama Cumhurbaşkanımız, herhangi bir ülke ve uluslararası konulardaki görüşleri bizimle paylaşmak isterlerse davet eder, biz de gider görüşürüz."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Böylesi İlk Kez Oluyor! Cezaevinin Ankesörlü Telefonuyla, Dolandırıcılık Yaptı

Atletico Madrid, Kral Kupasından Elendi

Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına MHP'li Yöneticiden Çözüm Önerisi: 'İstifa Etmem Gerekir mi' Diye YSK'ya Başvursun

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Prompter'a Yanlış Konuşmanın Yansıtılmasına Sinirlendi: Kaldırın Bunları