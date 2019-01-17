Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Güvenli Bölge Konusunda Erdoğan'la Görüşme İhtimali) Bizden Talep...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Güvenli Bölge Konusunda Erdoğan'la Görüşme İhtimali) Bizden Talep...

4 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Güvenli bölge konusunda Erdoğan'la görüşme ihtimali) Bizden talep gitmesi nezaketli olmaz. Ama Cumhurbaşkanımız, herhangi bir ülke ve uluslararası konulardaki görüşleri bizimle paylaşmak isterlerse davet eder, biz de gider görüşürüz."

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Güvenli bölge konusunda Erdoğan'la görüşme ihtimali) Bizden talep gitmesi nezaketli olmaz. Ama Cumhurbaşkanımız, herhangi bir ülke ve uluslararası konulardaki görüşleri bizimle paylaşmak isterlerse davet eder, biz de gider görüşürüz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:22 Kaynak: AA

Politika
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