Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Güvenli Bölge Tamamen Türkiye'nin Kontrolünde Olacaksa Buna Denilecek...

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Güvenli Bölge Tamamen Türkiye'nin Kontrolünde Olacaksa Buna Denilecek...

15 dakika önce

IHAAW131049-SIY/17-01-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Güvenli bölge tamamen Türkiye'nin kontrolünde olacaksa buna denilecek bir şey yoktur" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli,
IHAAW131049-SIY/17-01-2019

- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Güvenli bölge tamamen Türkiye'nin kontrolünde olacaksa buna denilecek bir şey yoktur" dedi. 17.01.2019 13: 10: 49 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:16 Kaynak: İHA

MHP, Türkiye, Devlet Bahçeli, Politika
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