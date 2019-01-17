MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Güvenli Bölge Tamamen Türkiye'nin Kontrolünde Olacaksa Buna Denilecek...
15 dakika önce
IHAAW131049-SIY/17-01-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Güvenli bölge tamamen Türkiye'nin kontrolünde olacaksa buna denilecek bir şey yoktur" dedi.
IHAAW131049-SIY/17-01-2019
- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Güvenli bölge tamamen Türkiye'nin kontrolünde olacaksa buna denilecek bir şey yoktur" dedi. 17.01.2019 13: 10: 49 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:16 Kaynak: İHA
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