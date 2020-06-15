MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hainler sınır içinde veya sınır ötesinde, alınan güvenlik tedbirlerinin...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hainler sınır içinde veya sınır ötesinde, alınan güvenlik tedbirlerinin eş güdümünde adım adım takip ve tespit edilip gecikmeye mahal verilmeden cezalandırılacaklardır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hainler sınır içinde veya sınır ötesinde, alınan güvenlik tedbirlerinin eş güdümünde adım adım takip ve tespit edilip gecikmeye mahal verilmeden cezalandırılacaklardır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 04:41 Kaynak: İHA
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