MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hainler sınır içinde veya sınır ötesinde, alınan güvenlik tedbirlerinin eş güdümünde adım adım takip ve tespit edilip gecikmeye mahal verilmeden cezalandırılacaklardır." - ANKARA

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