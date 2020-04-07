MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır. Yeni tip koronavirüsten önceki hayatla, sonraki hayat; geçmişteki alışkanlıklarla muhatap kalacağımız yeni dönem hem içerik, hem ilerleyiş, hem de irade bakımından benzerlik taşımayacaktır. Artık mevzubahis insan bekasıdır." - ANKARA