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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır.
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır. Yeni tip koronavirüsten önceki hayatla, sonraki hayat; geçmişteki alışkanlıklarla muhatap kalacağımız yeni dönem hem içerik, hem ilerleyiş, hem de irade bakımından benzerlik taşımayacaktır. Artık mevzubahis insan bekasıdır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:55 Kaynak: İHA
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