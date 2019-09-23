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MHP Genel Başkanı Bahçeli hastanede

35 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli hastanede MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Şu anda şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır" "Genel Başkanımız mide bulantısı şikayetiyle hastaneye müracaat etti" "Genel Başkanımızın durumu son derece iyi ve mükemmel durumdadır"ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet...

MHP Genel Başkanı Bahçeli hastanede

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Şu anda şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır"

"Genel Başkanımız mide bulantısı şikayetiyle hastaneye müracaat etti"

"Genel Başkanımızın durumu son derece iyi ve mükemmel durumdadır"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rutin kontroller için hastaneye gitti. Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Semih Yalçın, "Şu anda şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, rutin kontroller için hastaneye gitti. Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bugün sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımız mide bulantısı şikayetiyle hastaneye müracaat etti. Hastaneye intikalinden itibaren kendisinin tetkikleri yapılmaktadır. Bazı sosyal medya alanlarında ifade edildiği gibi beyin kanaması veya kalp hastalığıyla alakalı hiçbir problemi yoktur. Şu anda şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır. İstirahat etmektedir. Bu açıklamayı, hastane başhekimliği daha geniş bir şekilde ilerleyen yapacaktır. Genel Başkanımızın durumu son derece iyi ve mükemmel durumdadır. Hastaneye intikalinden itibaren Genel Başkanımız kendisinde. Herhangi bir problem yok. Şu an için istirahat ediyor. Tetkiklerin de çoğu yapıldı. Herhangi bir problem yok" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli hastanede

Devlet Bahçeli, Semih Yalçın, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
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