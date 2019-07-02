MHP Genel Başkanı Bahçeli, "HDP ile aynı tarafta olandan bizim duyacağımız hiçbir şey yoktur" dedi.
16 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "HDP ile aynı tarafta olandan bizim duyacağımız hiçbir şey yoktur" dedi.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:06 Kaynak: İHA
Genel Başkanı Bahçeli, "HDP ile aynı tarafta olandan bizim duyacağımız hiçbir şey yoktur" dedi. - ANKARA
İllerin vekil sayısı değişti! 3 il arttı, 2 il düştü
"Ayrım yapmayacağım" diyen İmamoğlu ziyaretlere Kaftancıoğlu ile başladı
Sular çekilince ortaya çıkan otomobil, jandarma ekiplerini harekete geçirdi
Mansur Yavaş, duraklara "özür dileriz" yazısı astırdı