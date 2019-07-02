Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, "HDP ile aynı tarafta olandan bizim duyacağımız hiçbir şey yoktur" dedi.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "HDP ile aynı tarafta olandan bizim duyacağımız hiçbir şey yoktur" dedi.

16 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "HDP ile aynı tarafta olandan bizim duyacağımız hiçbir şey yoktur" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli,
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "HDP ile aynı tarafta olandan bizim duyacağımız hiçbir şey yoktur" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:06 Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli, MHP, Politika
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