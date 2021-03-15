MHP Genel Başkanı Bahçeli;"HDP'li bölücülerin fezlekelerinin TBMM'ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde Öğrenci Andı kararı...
15.03.2021 14:26
MHP Genel Başkanı Bahçeli;"HDP'li bölücülerin fezlekelerinin TBMM'ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde Öğrenci Andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli;"HDP'li bölücülerin fezlekelerinin TBMM'ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde Öğrenci Andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır." - ANKARA
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Bahçeli;'HDP'li bölücülerin fezlekelerinin TBMM'ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde Öğrenci Andı kararı... - Son Dakika
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