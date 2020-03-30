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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(HDP Milletvekili Remziye Tosun'un mahallelerde anons yaptırması)...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(HDP Milletvekili Remziye Tosun'un mahallelerde anons yaptırması) İnsanlarımızın arasına kin ve nefret tohumları saçan bu bölücünün derhal dokunulmazlığının kaldırılarak, milletvekilliğinden çıkarılması tarihi bir görevdir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(HDP Milletvekili Remziye Tosun'un mahallelerde anons yaptırması) İnsanlarımızın arasına kin ve nefret tohumları saçan bu bölücünün derhal dokunulmazlığının kaldırılarak, milletvekilliğinden çıkarılması tarihi bir görevdir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:31 Kaynak: İHA
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