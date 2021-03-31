MHP lideri Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedefi olmalıdır" - Son Dakika

MHP lideri Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedefi olmalıdır"

31.03.2021 17:04
MHP lideri Bahçeli:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dağda elde edilen başarıların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaybına tahammülünün asla olmayacağını belirterek, "HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır" açıklamasında bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dağda elde edilen başarıların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaybına tahammülünün asla olmayacağını belirterek, "HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır" açıklamasında bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılmasıyla alakalı yazılı bir açıklamada bulundu. Bahçeli açıklamasında, HDP'nin kapatılması üzerine hazırlanan iddianamenin baştan düzenlenip HDP'yi kapatma davasını açılmasının gerektiğini vurguladı. Bahçeli ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin de kapanmasının ertelenmemesi gereken bir hedef olduğuna dikkati çekti.

"HDP, BU AŞAMADA USUL EKSİKLİKLER BAHANESİYLE ZAMAN KAZANMIŞTIR"

MHP lideri Bahçeli, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılma istemiyle hazırlanıp, Anayasa Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin usul eksikleri gerekçesi gösterilerek söz konusu Başsavcılığa iade edildiğini hatırlatarak, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'nın ilgili maddeleri uyarınca hakkında temelli kapatılma talebi yapılan HDP, bu aşamada usul eksiklikler bahanesiyle zaman kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nce görevlendirilen röportörün kısa süre içinde 608 sayfadan ve 687 faili bulunan dava dosyasının ana muhtevasını nasıl ve hangi ahlaki, fikri ve hukuki bilgilerle incelediğinin tartışılması ve üzerinde durulması gerektiğini vurguladı.

"Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır, yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır"

Bahçeli, Türkiye'nin terör ve bölücülükle mücadelesine Anayasa Mahkemesinin duyarsız, ilgisiz ve açık ara mesafeli olduğunun anlaşıldığını belirterek, "Bahsi ileri sürülen eksikler veya usulü etkileyen açmazlar şühedaya nasıl anlatılacak, milli beka ve milli güvenlik mülahazalarıyla nasıl bağdaşacaktır? Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır, yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır?" ifadelerine yer verdi.

Dağda elde edilen başarıların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kaybına tahammüllerinin asla olmayacağına dikkati çeken Bahçeli, "HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır.Nitekim Anayasa Mahkemesi'nin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir" açıklamasında bulundu.

"BEKLENTİMİZ, İDDİANAMEYİ YENİ BAŞTAN DÜZENLEYİP TEKRAREN HDP'Yİ KAPATMA DAVASINI AÇMASIDIR"

HDP'nin bir suç örgütü, bir terör maşası ve organize bölücülük markası olduğunu aktaran MHP lideri, "Anayasa Mahkemesi'nin, hazırlanan iddianameyi kabul ve tasdik etmesi için dosya içinde silahlı ve bombalı teröristleri görmesi mi lazımdır? Beklentimiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, iddianameyi yeni baştan düzenleyip tekraren HDP'yi kapatma davasını açmasıdır" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, sürecin kesinlikle uzamaması gerektiğini ve yeni bir hukuk cinayetine fırsat verilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

MHP lideri açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi gelişmeleri yakından takip edecek, hukuk kılıfı altına saklanmak isteyen, iç ve dış işgal cephesi marifetiyle korumaya alınan bölücülerle, teröristlerle, damgalı hainlerle sonuna kadar mücadele edecektir. Bu mücadele esasen bir hukuk, bir adalet, bir tarih, bir millet hakkının savunma onurudur."

(Mustafa Cenik/İHA)

MHP Genel Başkanı, Anayasa Mahkemesi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli: 'Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedefi olmalıdır' - Son Dakika


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