Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "HDP ve Kandil, CHP'nin yanında hizalanmıştır.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "HDP ve Kandil, CHP'nin yanında hizalanmıştır.

26 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "HDP ve Kandil, CHP'nin yanında hizalanmıştır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "HDP ve Kandil, CHP'nin yanında hizalanmıştır. Karşımızdaki tablo esef ve ibret vericidir"
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:28 Kaynak: AA
MHP, CHP, kandil, genel başkanı bahçeli, Güncel
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