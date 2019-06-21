MHP Genel Başkanı Bahçeli: "HDP ve Kandil, CHP'nin yanında hizalanmıştır.
26 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "HDP ve Kandil, CHP'nin yanında hizalanmıştır.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:28 Kaynak: AA
Genel Başkanı Bahçeli: "HDP ve Kandil, CHP'nin yanında hizalanmıştır. Karşımızdaki tablo esef ve ibret vericidir"
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