MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Her şey Allah'tandır.
7 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Her şey Allah'tandır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Her şey Allah'tandır. Kendini bilen Allah'ı bilir. Allah'ı bilen sabrı, aklı, ahlakı, atayı bilir, yanlışa sapmaz, yalana tamah etmez. Kardeşçe, bir ve beraberce yaşamak varken kötüye, kötülüğe, kötü emellere hiçbir şekilde müsamaha göstermez, müsaade etmez." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:40 Kaynak: İHA
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