Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hiç Kimse İstanbul'daki 3 Milyon Şerefli Kürt Kökenli Kardeşimin...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hiç Kimse İstanbul'daki 3 Milyon Şerefli Kürt Kökenli Kardeşimin...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hiç kimse İstanbul'daki 3 milyon şerefli Kürt kökenli kardeşimin üzerine plan yapmasın, kirli oyun kurmasın, zillete ortak olacaklarını düşünmesin.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hiç kimse İstanbul'daki 3 milyon şerefli Kürt kökenli kardeşimin üzerine plan yapmasın, kirli oyun kurmasın, zillete ortak olacaklarını düşünmesin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:02 Kaynak: AA

MHP, İstanbul, Devlet Bahçeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yenikapı Mitinginde Konuşan Erdoğan, Alandaki Kişi Sayısını Açıkladı İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Projelerini Tek Tek Sıraladı Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 17:26:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hiç Kimse İstanbul'daki 3 Milyon Şerefli Kürt Kökenli Kardeşimin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]