MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hiç Kimse İstanbul'daki 3 Milyon Şerefli Kürt Kökenli Kardeşimin...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hiç kimse İstanbul'daki 3 milyon şerefli Kürt kökenli kardeşimin üzerine plan yapmasın, kirli oyun kurmasın, zillete ortak olacaklarını düşünmesin.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Hiç kimse İstanbul
'daki 3 milyon şerefli Kürt kökenli kardeşimin üzerine plan yapmasın, kirli oyun kurmasın, zillete ortak olacaklarını düşünmesin."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:02 Kaynak: AA
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