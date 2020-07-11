MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hitamında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla Ayasofya Camisi'nin... - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hitamında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla Ayasofya Camisi'nin...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hitamında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla Ayasofya Camisi'nin yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasının önündeki bütün sahte ve sanal bariyerler yıkılmıştır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hitamında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla Ayasofya Camisi'nin yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasının önündeki bütün sahte ve sanal bariyerler yıkılmıştır." - ANKARA
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11.07.2020 22:02:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hitamında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla Ayasofya Camisi'nin... - Son Dakika