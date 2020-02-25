Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Hocalı'da soykırım yapılmıştır. - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hocalı'da soykırım yapılmıştır.
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hocalı'da soykırım yapılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:09 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hocalı'da soykırım yapılmıştır. Hocalı katliamı hukuki zeminlerde tescil edilmeli. Suçlular hakkında ne gerekiyorsa yapılmalıdır" - ANKARA
Son Dakika Bahçeli, Ozan Ceyhun'un Büyükelçi olarak atanmasını eleştiren MHP'lilere sert çıktı Son Dakika: Bahçeli'nin çağrısı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP kongresiyle ilgili soruşturma başlattı Trump: Yakın zamanda koronavirüs aşısı piyasaya çıkacak Azeri yetkilinin var gücüyle tokalaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı