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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hükümetin alacağı her kararın arkasında duracağımızı, üzerimize ne...
7 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hükümetin alacağı her kararın arkasında duracağımızı, üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğimizi bu vesileyle ifade etmek boyun borcudur.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hükümetin alacağı her kararın arkasında duracağımızı, üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğimizi bu vesileyle ifade etmek boyun borcudur." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:49 Kaynak: İHA
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