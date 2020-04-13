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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İçişleri Bakanı Soylu'nun görevden ayrılma talebi) MHP, mezkur...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İçişleri Bakanı Soylu'nun görevden ayrılma talebi) MHP, mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " (İçişleri Bakanı Soylu'nun görevden ayrılma talebi) MHP, mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur."
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:24 Kaynak: AA
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